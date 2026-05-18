〈焦點股〉低軌衛星法規鬆綁與SpaceX上市雙利多 耀登、啟碁強攻漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北
SpaceX 上市日期在即，據傳最快將於下周公開招股說明書，另外川普也在個人社群關於貼出「Space Force」相關消息，帶動今 (18) 日台股低軌衛星族群走強，啟碁 (6258-TW)、耀登 (3138-TW) 不畏大盤下跌，逆勢強攻漲停。
paceX 傳出已在 4 月秘密遞交上市申請，最快下周將公開招股說明書。該公司在今年 2 月與馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 完成合併後，估值已高達 1.25 兆美元。
此外，美國前總統川普近期在社群媒體上高調發布太空軍意象圖，並在第一季大舉買入低軌衛星通訊巨頭與太空基礎設施股。顯示美國政府正在全力加速太空防禦架構與商業衛星的全面擴建。
而美國聯邦通訊委員會日前通過修訂衛星頻譜共享機制，更為整個低軌衛星產業釋出重大利多。新制允許特定區域與頻段內最多 8 顆衛星同時提供服務，遠高於現行限制的 1 顆，除能加速偏遠地區寬頻覆蓋外，也有助提升網路速度與穩定性並降低成本。
啟碁 (6285-TW) 日前於營運說明會公布首季財報，每股純益達 2.36 元創下近期新高。受惠於低軌衛星寬頻用戶端與車用感測器雙引擎加速成形，首季毛利率從去年同期的 12.2% 躍升至 13.8%，產品結構優化帶動稅後淨利年增達 23.3%，順利結算為 11.32 億元。公司目前憑藉台灣、越南、墨西哥與中國等多元製造基地的彈性布局，持續深化直供合作並積極向全球市場擴張。
耀登也在日前舉行的法說會中釋出樂觀展望，受惠於美系筆電新增客戶訂單與低軌衛星地面設備需求強勁，公司正於北越海陽省大舉擴產，預計將天線產線從原先的 3 條大幅擴增 5 倍至 15 條，新產能預計在第三季正式投產，
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