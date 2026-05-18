鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-18 10:59

〈焦點股〉低軌衛星法規鬆綁與SpaceX上市雙利多 耀登、啟碁強攻漲停。(圖：shutterstock)

paceX 傳出已在 4 月秘密遞交上市申請，最快下周將公開招股說明書。該公司在今年 2 月與馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 完成合併後，估值已高達 1.25 兆美元。

‌



此外，美國前總統川普近期在社群媒體上高調發布太空軍意象圖，並在第一季大舉買入低軌衛星通訊巨頭與太空基礎設施股。顯示美國政府正在全力加速太空防禦架構與商業衛星的全面擴建。

而美國聯邦通訊委員會日前通過修訂衛星頻譜共享機制，更為整個低軌衛星產業釋出重大利多。新制允許特定區域與頻段內最多 8 顆衛星同時提供服務，遠高於現行限制的 1 顆，除能加速偏遠地區寬頻覆蓋外，也有助提升網路速度與穩定性並降低成本。

啟碁 (6285-TW) 日前於營運說明會公布首季財報，每股純益達 2.36 元創下近期新高。受惠於低軌衛星寬頻用戶端與車用感測器雙引擎加速成形，首季毛利率從去年同期的 12.2% 躍升至 13.8%，產品結構優化帶動稅後淨利年增達 23.3%，順利結算為 11.32 億元。公司目前憑藉台灣、越南、墨西哥與中國等多元製造基地的彈性布局，持續深化直供合作並積極向全球市場擴張。