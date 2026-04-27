鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-27 15:49

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (27) 日宣布，接手的宜蘭設計旅宿「了了礁溪」預計於 5 月重新開幕，導入雲品擅長的飯店旅宿管理，開幕優惠價設定為平日每晚 9888 元起，目標吸引追求慢活、深度靜謐和靈性旅遊的高端客群。

雲品接手的宜蘭設計旅宿「了了礁溪」預計於5月重新開幕。(圖：雲品提供)

雲品說明，以「保留靈魂、重整體質」為加法策略，並邀請台東「慢食三星」主廚領軍掌勺，擔任館內行政主廚，將這座隱身礁溪市區的有機建築，升級為具備高端飯店的隱世奢旅。

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其中，了了礁溪針對「森林、平原、山丘、微風、日出」四款指定房型，獨家首創「一泊二盞三膳」全包式體驗，僅設置五款房型在周六銷售，每房每晚為 16888 元起。

雲品進一步指出，餐飲轉型是重新規劃了了礁溪的最大亮點，Habitat 餐廳迎來榮獲慢食三星肯定的阿美族主廚阿嶽，以部落採集智慧與蘭陽在地食材結合，將台東純粹的慢食理念注入。

同時，雲品規劃，住房早餐進化為 Semi Buffet 制的早午餐，供應早午餐至 13:30。

了了礁溪以碳化孟宗竹為主軸，營造出如溫柔樹洞般的庇護空間，31 間客房根地景分為「森林」、「平原」和具備獨特樹洞設計的「大地房」等 7 種房型。