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〈焦點股〉安普新大方配息3元殖利率逾10% 股價跳空拉出第二根漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北

聲學元件廠安普新 (6743-TW)23 日公布配發現金股利 3 元，以 22 日收盤價計算，殖利率為 12.77%，激勵股價連日走強，今 (27) 日延續漲勢，開盤跳空漲停攻上 27.8 元，拉出第二根漲停，委買張數約 2000 張。

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〈焦點股〉安普新大方配息3元殖利率逾10% 股價跳空拉出第二根漲停。(圖：shutterstock)

安普新今年預計配發 3 元現金股利。若以 24 日收盤價 25.30 元計算，現金殖利率高達 11.85%，高配息政策成為激勵今日股價強勢上攻的核心動力。


安普新日前指出，雖然 2025 年受消費市場疲弱影響，營收表現較前一年度落後，但公司多項新產品已於去年第四季起陸續進入量產。預期 2026 年營運將在新款電競搖桿與安控設備助攻下，展現顯著的成長動能。

公司針對印度市場開發的整支智慧手錶已經開始量產，預計今年出貨規模將持續擴大。此外，新款 iPhone 專用搖桿預計於第一季正式出貨，由於成本結構大幅改善且零售價格更具競爭力，公司樂觀看待出貨量將呈現倍數成長。


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