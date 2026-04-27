〈焦點股〉安普新大方配息3元殖利率逾10% 股價跳空拉出第二根漲停

聲學元件廠安普新 ( 6743-TW )23 日公布配發現金股利 3 元，以 22 日收盤價計算，殖利率為 12.77%，激勵股價連日走強，今 (27) 日延續漲勢，開盤跳空漲停攻上 27.8 元，拉出第二根漲停，委買張數約 2000 張。

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安普新日前指出，雖然 2025 年受消費市場疲弱影響，營收表現較前一年度落後，但公司多項新產品已於去年第四季起陸續進入量產。預期 2026 年營運將在新款電競搖桿與安控設備助攻下，展現顯著的成長動能。