鉅亨網記者吳承諦台北 2026-06-04 09:40

光寶科 (2301-TW) 於 6/3-6/5 參與「2026 SNEC PV+ 上海國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會」，聚焦先進光耦合隔離技術於新能源與 AI 能源基礎設施中的關鍵應用，包含：「高壓系統加強絕緣解決方案」、「光學繼電器與太陽能光電輸出驅動光耦解決方案」、「逆變器系統閘極驅動隔離解決方案」及「高速訊號傳輸隔離器解決方案」。全面展示光寶深耕光電半導體領域的創新應用與研發量能。

光寶科前進2026 SNEC PV+ 聚焦光耦合先進隔離關鍵技術。(圖：光寶科提供)

光寶科技光電事業部總經理蘇渝宏表示，作為全球領先的光電半導體供應商，光寶長期深耕封裝與測試技術，並持續推動低碳永續與先進製程創新。面對太陽能光電、儲能，以及 AI 資料中心等應用快速演進，高電壓、高功率與高功率密度已成為關鍵發展方向。

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蘇渝宏表示，光寶以光電半導體為核心，結合完整產品組合與系統整合能力，協助客戶建構兼具安全性、穩定性與長期可靠度的智慧電力系統。未來，將持續深化技術布局，攜手產業夥伴，加速推動全球能源轉型與 AI 發展。

光寶推出因應太陽能光電、儲能及 800 VDC 資料中心電力架構，朝向高電壓、高功率發展所帶來的安全與可靠度需求，推出高壓系統絕緣解決方案，以卓越的隔離耐壓設計，回應高電壓環境對系統安全性與長期可靠度的嚴格要求。

該方案整合光耦合器、光學繼電器與電容式隔離器等核心元件，涵蓋晶體管輸出、高速與閘極驅動光耦，以及高壓光學繼電器等產品，提供從訊號控制到系統保護的完整支援。透過整合化解決方案，光寶協助客戶打造兼具安全性、穩定性與長期可靠度的智慧電力系統，加速新能源與 AI 應用落地。

光寶展示完整的光學繼電器與太陽能光電輸出 MOSFET 驅動光耦解決方案，將高壓系統加強絕緣技術進一步延伸至儲能系統電池管理（BMS），並涵蓋高壓電力資料中心備援電源（BBU）等高可靠度應用場域。光寶透過高度整合的解決方案，協助客戶優化電池管理效能與高壓系統控制能力，支援新能源與 AI 基礎設施長時間穩定運行，回應新世代高壓電力應用的關鍵需求。

光寶推出涵蓋光耦合與電容式隔離技術的逆變器與高壓電力系統閘極驅動隔離解決方案，精準對應不同功率等級與高速切換應用需求。該方案整合光耦式與雙通道電容式隔離架構，兼顧高耐壓隔離特性與高速訊號傳輸能力，可有效支撐高電壓與高功率密度系統的穩定運作。透過雙技術並行布局，光寶協助客戶強化逆變器與高壓電力系統的效能與可靠度，滿足資料中心與能源應用對高功率密度與高速切換的關鍵需求。

在高速訊號隔離領域，除既有高速光耦產品外，光寶進一步將產品擴展至電容式高速數位隔離器。本次展出之產品最高可支援 150 Mbps（Megabits per second） 的資料傳輸速率，具備低延遲、高抗干擾能力與優異的訊號完整性。該系列產品提供多通道配置選擇，適用於工業自動化、電力系統及各類高速控制與通訊介面，能有效簡化電路設計，針對高速、多通道隔離傳輸的設計需求提供高整合度與高應用彈性。