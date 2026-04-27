4月CCI終結連2跌 惟中東戰爭影響消費者信心復甦力道

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 4 月消費者信心指數 (CCI) 為 62.47 點，較上月上升 0.17 點，終結連 2 跌，6 項調查指標中有 4 項上升，又以就業機會和國內經濟景氣指標較為反彈，但信心水準仍未回到農曆年前，反映 3 月底爆發的中東戰爭衝擊部分消費者信心。