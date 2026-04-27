4月CCI終結連2跌 惟中東戰爭影響消費者信心復甦力道
鉅亨網記者王莞甯 台北
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 4 月消費者信心指數 (CCI) 為 62.47 點，較上月上升 0.17 點，終結連 2 跌，6 項調查指標中有 4 項上升，又以就業機會和國內經濟景氣指標較為反彈，但信心水準仍未回到農曆年前，反映 3 月底爆發的中東戰爭衝擊部分消費者信心。
台經中心指出，此次調查中，上升幅度最多的指標為「未來半年就業機會」，調查為 71.0 點，月增 0.82 點，其次為「未來半年國內經濟景氣」79.67 點，月增 0.4 點。
「未來半年家庭經濟狀況」調查為 76.39 點，月增 0.34 點；而上升幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 23.09 點，月升 0.21 點。
而下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財」，調查為 92.33 點，月減 0.68 點；「未來半年物價水準」32.32 點，月減 0.08 點，為去年 11 月來相對低點。
從絕對水準來看，六項指標均偏向悲觀。
另外，「購買房地產時機」指標調查結果為 89.23 點，月減 0.27 點，為去年 10 月以來低點。
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