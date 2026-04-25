〈熱門股〉健鼎獲外資喊高目標價 滾量創天價497.5元周漲16%
鉅亨網記者張欽發 台北
健鼎 (3044-TW) 擁有兩岸及越南每月千萬呎產能及高階 HDI 製程優勢下，法人推估全年營收有機會攻上 840 億元，估年增 14.44%，外資券商對健鼎目標價更進一步拉高到 666 元，推升股價滾量在 24 日盤中以 497.5 元創新天價，收盤報 480.5 元，一周上漲 16.77%。
健鼎在 2025 年記憶體需求火熱、伺服器動能加溫下，仍與汽車板成健鼎全年營收三大主力支柱，包括通用型伺服器板全年營收占比 32.2%，SSD 記憶體模組板占比 23.2%，三者合計占健鼎 2025 年營收 733.99 億元的比約 74.4%。2026 年首季營收 209.64 億元，創新高，季增 10.46%，年增 22.4%。健鼎科技主管指出，健鼎在第一季營收以通用型伺服器板、 記憶體模組板爲主。
健鼎本周獲外資買超 2826 張，盤中股價並以 497.5 元創新天價，收在 480.5 元，外資買超 2826 張，在量能鼎沸且未失控之下，技術線面站上所有均線並呈現多頭排列，在量能未失控下，5 日線 452 元爲短線支撐。
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