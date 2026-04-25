search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈熱門股〉健鼎獲外資喊高目標價 滾量創天價497.5元周漲16%

鉅亨網記者張欽發 台北

健鼎 (3044-TW) 擁有兩岸及越南每月千萬呎產能及高階 HDI 製程優勢下，法人推估全年營收有機會攻上 840 億元，估年增 14.44%，外資券商對健鼎目標價更進一步拉高到 666 元，推升股價滾量在 24 日盤中以 497.5 元創新天價，收盤報 480.5 元，一周上漲 16.77%。

cover image of news article
健鼎董事長王景春。(鉅亨網記者張欽發攝)

健鼎在 2025 年記憶體需求火熱、伺服器動能加溫下，仍與汽車板成健鼎全年營收三大主力支柱，包括通用型伺服器板全年營收占比 32.2%，SSD 記憶體模組板占比 23.2%，三者合計占健鼎 2025 年營收 733.99 億元的比約 74.4%。2026 年首季營收 209.64 億元，創新高，季增 10.46%，年增 22.4%。健鼎科技主管指出，健鼎在第一季營收以通用型伺服器板、 記憶體模組板爲主。


健鼎本周獲外資買超 2826 張，盤中股價並以 497.5 元創新天價，收在 480.5 元，外資買超 2826 張，在量能鼎沸且未失控之下，技術線面站上所有均線並呈現多頭排列，在量能未失控下，5 日線 452 元爲短線支撐。

健鼎日 K 線圖

 


文章標籤

汽車PCB伺服器營收健鼎

相關行情

台股首頁我要存股
健鼎480.5+3.89%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
健鼎

53.85%

勝率

#波段上揚股

偏強
健鼎

53.85%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
健鼎

53.85%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty