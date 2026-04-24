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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿默普萊斯金融(AMP-US)EPS預估上修至42.95元，預估目標價為537.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿默普萊斯金融(AMP-US)做出2026年EPS預估：中位數由42.26元上修至42.95元，其中最高估值45.44元，最低估值41.03元，預估目標價為537.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值45.44(43.81)49.0257.3765.66
最低值41.03(41.03)43.0747.6761.85
平均值43.18(42.43)46.9152.5563.75
中位數42.95(42.26)47.0452.1563.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值199.85億208.11億217.21億229.24億
最低值189.35億195.26億209.09億225.96億
平均值192.81億201.21億212.97億227.60億
中位數192.93億200.90億212.99億227.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS23.0022.5123.7133.0536.28
營業收入135.40億143.95億161.20億179.82億189.12億

詳細資訊請看美股內頁：
阿默普萊斯金融(AMP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMP

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