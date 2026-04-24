鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿默普萊斯金融(AMP-US)EPS預估上修至42.95元，預估目標價為537.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿默普萊斯金融(AMP-US)做出2026年EPS預估：中位數由42.26元上修至42.95元，其中最高估值45.44元，最低估值41.03元，預估目標價為537.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|45.44(43.81)
|49.02
|57.37
|65.66
|最低值
|41.03(41.03)
|43.07
|47.67
|61.85
|平均值
|43.18(42.43)
|46.91
|52.55
|63.75
|中位數
|42.95(42.26)
|47.04
|52.15
|63.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|199.85億
|208.11億
|217.21億
|229.24億
|最低值
|189.35億
|195.26億
|209.09億
|225.96億
|平均值
|192.81億
|201.21億
|212.97億
|227.60億
|中位數
|192.93億
|200.90億
|212.99億
|227.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|23.00
|22.51
|23.71
|33.05
|36.28
|營業收入
|135.40億
|143.95億
|161.20億
|179.82億
|189.12億
詳細資訊請看美股內頁：
阿默普萊斯金融(AMP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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