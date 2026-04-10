search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿默普萊斯金融AMP-US的目標價調降至545元，幅度約5.22%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿默普萊斯金融(AMP-US)提出目標價估值：中位數由575元下修至545元，調降幅度5.22%。其中最高估值615元，最低估值452元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予阿默普萊斯金融評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。

阿默普萊斯金融今(10日)收盤價為452.9元。近5日股價上漲5.22%，標普指數上漲3.68%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股AMP市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
阿默普萊斯金融452.9-0.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty