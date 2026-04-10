鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿默普萊斯金融AMP-US的目標價調降至545元，幅度約5.22%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿默普萊斯金融(AMP-US)提出目標價估值：中位數由575元下修至545元，調降幅度5.22%。其中最高估值615元，最低估值452元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予阿默普萊斯金融評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。
阿默普萊斯金融今(10日)收盤價為452.9元。近5日股價上漲5.22%，標普指數上漲3.68%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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