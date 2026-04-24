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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.02元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.05元上修至-0.02元，其中最高估值0.47元，最低估值-0.65元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.47(0.47)0.881.05
最低值-0.65(-0.65)-0.220.18
平均值-0.04(-0.06)0.280.46
中位數-0.02(-0.05)0.20.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值173.72億216.98億249.07億
最低值121.01億140.12億150.56億
平均值144.19億181.14億202.97億
中位數145.28億181.64億205.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.92-1.58-1.68-0.85-0.17
營業收入32.54億39.88億43.30億56.78億106.73億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXPEV

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