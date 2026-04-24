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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團(HIG-US)EPS預估下修至13.2元，預估目標價為149.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對哈特福德金融服務集團(HIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.4元下修至13.2元，其中最高估值14.43元，最低估值12.72元，預估目標價為149.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值14.43(14.43)15.2216.7
最低值12.72(12.95)13.7515.02
平均值13.3(13.45)14.4815.79
中位數13.2(13.4)14.415.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值299.31億313.79億327.25億
最低值294.55億303.99億317.38億
平均值296.98億309.18億322.67億
中位數296.77億310.11億323.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.625.447.9710.3513.32
營業收入223.90億223.62億245.27億265.35億283.68億

詳細資訊請看美股內頁：
哈特福德金融服務集團(HIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHIG

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