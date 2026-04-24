鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團(HIG-US)EPS預估下修至13.2元，預估目標價為149.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對哈特福德金融服務集團(HIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.4元下修至13.2元，其中最高估值14.43元，最低估值12.72元，預估目標價為149.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.43(14.43)
|15.22
|16.7
|最低值
|12.72(12.95)
|13.75
|15.02
|平均值
|13.3(13.45)
|14.48
|15.79
|中位數
|13.2(13.4)
|14.4
|15.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|299.31億
|313.79億
|327.25億
|最低值
|294.55億
|303.99億
|317.38億
|平均值
|296.98億
|309.18億
|322.67億
|中位數
|296.77億
|310.11億
|323.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.62
|5.44
|7.97
|10.35
|13.32
|營業收入
|223.90億
|223.62億
|245.27億
|265.35億
|283.68億
詳細資訊請看美股內頁：
哈特福德金融服務集團(HIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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