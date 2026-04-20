鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.06元，預估目標價為23.49元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.05元下修至-0.06元，其中最高估值0.47元，最低估值-0.65元，預估目標價為23.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.47(0.47)
|0.82
|1.05
|最低值
|-0.65(-0.65)
|-0.22
|0.18
|平均值
|-0.06(-0.06)
|0.27
|0.43
|中位數
|-0.06(-0.05)
|0.2
|0.36
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.72億
|216.98億
|249.04億
|最低值
|121.01億
|140.12億
|150.56億
|平均值
|144.49億
|181.68億
|203.73億
|中位數
|142.86億
|181.86億
|210.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|-0.17
|營業收入
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
|106.73億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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