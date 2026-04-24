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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.49元上修至9.9元，其中最高估值13.3元，最低估值7.2元，預估目標價為146.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.3(13.3)
|20.53
|31.15
|13.19
|最低值
|7.2(7.2)
|8.4
|7.49
|6.13
|平均值
|9.99(9.79)
|11.64
|12.49
|9.97
|中位數
|9.9(9.49)
|11.34
|11.7
|10.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|332.00億
|396.84億
|398.05億
|378.28億
|最低值
|258.63億
|239.90億
|217.18億
|198.89億
|平均值
|285.42億
|304.52億
|302.99億
|311.40億
|中位數
|281.92億
|297.88億
|300.91億
|330.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.46
|-0.58
|-3.00
|2.92
|6.39
|營業收入
|121.90億
|119.49億
|117.75億
|185.57億
|220.97億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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