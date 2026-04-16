鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調升至39.5元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由38.23元上修至39.5元，調升幅度3.33%。其中最高估值49.18元，最低估值28元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀15位、保持中立14位、保守悲觀2位。
意法半導體今(17日)收盤價為41.57元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲3.17%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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