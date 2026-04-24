鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一富控股(FCFS-US)EPS預估上修至10.75元，預估目標價為247.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對第一富控股(FCFS-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.45元上修至10.75元，其中最高估值11.3元，最低估值9.99元，預估目標價為247.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.3(10.71)
|12.76
|15.09
|16.94
|最低值
|9.99(9.61)
|12.11
|15.07
|16.94
|平均值
|10.77(10.37)
|12.4
|15.08
|16.94
|中位數
|10.75(10.45)
|12.35
|15.08
|16.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.67億
|49.42億
|53.14億
|57.04億
|最低值
|41.79億
|43.87億
|51.63億
|57.04億
|平均值
|42.72億
|46.19億
|52.38億
|57.04億
|中位數
|42.89億
|45.79億
|52.38億
|57.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.04
|5.36
|4.80
|5.73
|7.42
|營業收入
|16.99億
|27.29億
|31.52億
|33.89億
|36.61億
詳細資訊請看美股內頁：
第一富控股(FCFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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