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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一富控股(FCFS-US)EPS預估上修至10.75元，預估目標價為247.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對第一富控股(FCFS-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.45元上修至10.75元，其中最高估值11.3元，最低估值9.99元，預估目標價為247.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.3(10.71)12.7615.0916.94
最低值9.99(9.61)12.1115.0716.94
平均值10.77(10.37)12.415.0816.94
中位數10.75(10.45)12.3515.0816.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.67億49.42億53.14億57.04億
最低值41.79億43.87億51.63億57.04億
平均值42.72億46.19億52.38億57.04億
中位數42.89億45.79億52.38億57.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.045.364.805.737.42
營業收入16.99億27.29億31.52億33.89億36.61億

詳細資訊請看美股內頁：
第一富控股(FCFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFCFS

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