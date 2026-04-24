鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-24 16:49

共信 - KY(6617-TW) 今 (24) 日宣布，子公司天津紅健與枕石生物完成簽署中國 (不含港澳台) 的市場推廣合作協議，借助枕石生物豐富的商業經驗，加速提高旗下肺癌新藥普羅仙安 (PTS302) 在中國市場的滲透率以及推升銷售成長。

共信-KY攜手枕石生物簽署合作協議，加速肺癌新藥於中國市場銷售。(圖：shutterstock)

共信 - KY 指出，根據協議，枕石生物將協助普羅仙安產品在中國市場的商業化計畫，包括產品定位和市場策略、競爭分析、准入計畫、推廣工具、年度市場和醫學活動計畫、商業管道布局和不良反應監控和收集等。

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共信 - KY 進一步提到，此次與枕石生物簽署合作協議，可展現普羅仙安納入 2025 年首版《商業健康保險創新藥品目錄》的競爭優勢，雙方也將聯合保險公司開發定制化保險產品，以「普羅仙安治療方案 + 保險」的創新模式，有助普羅仙安加速醫院的准入速度，並建立明確的銷售目標與實施路徑，提升市場滲透率與銷售成長。