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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團(SHG-US)EPS預估上修至7.94元，預估目標價為82.18元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.82元上修至7.94元，其中最高估值8.15元，最低估值6.84元，預估目標價為82.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.15(8.14)9.2610.64
最低值6.84(6.62)7.217.53
平均值7.78(7.71)8.519.34
中位數7.94(7.82)8.519.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值115.56億123.02億129.78億
最低值106.36億111.00億115.85億
平均值110.72億115.28億120.82億
中位數110.13億114.08億120.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.386.546.166.196.90
營業收入232.81億252.97億278.50億283.75億273.30億

詳細資訊請看美股內頁：
新韓金融集團(SHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSHG

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