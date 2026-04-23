鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團(SHG-US)EPS預估上修至7.94元，預估目標價為82.18元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.82元上修至7.94元，其中最高估值8.15元，最低估值6.84元，預估目標價為82.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.15(8.14)
|9.26
|10.64
|最低值
|6.84(6.62)
|7.21
|7.53
|平均值
|7.78(7.71)
|8.51
|9.34
|中位數
|7.94(7.82)
|8.51
|9.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|115.56億
|123.02億
|129.78億
|最低值
|106.36億
|111.00億
|115.85億
|平均值
|110.72億
|115.28億
|120.82億
|中位數
|110.13億
|114.08億
|120.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.38
|6.54
|6.16
|6.19
|6.90
|營業收入
|232.81億
|252.97億
|278.50億
|283.75億
|273.30億
詳細資訊請看美股內頁：
新韓金融集團(SHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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