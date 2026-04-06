鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團SHG-US的目標價調升至80元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)提出目標價估值：中位數由77.63元上修至80元，調升幅度3.05%。其中最高估值89.21元，最低估值62.94元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予新韓金融集團評價：積極樂觀20位、保持中立0位、保守悲觀0位。
新韓金融集團今(6日)收盤價為62.16元。近5日股價上漲3.05%，標普指數上漲3.36%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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