鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至365.3元，預估目標價為7,350.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NVR Inc.(NVR-US)做出2026年EPS預估：中位數由393.4元下修至365.3元，其中最高估值393.72元，最低估值338元，預估目標價為7,350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|393.72(432.98)
|463.8
|535
|最低值
|338(338)
|385.65
|535
|平均值
|367.82(386.89)
|427.15
|535
|中位數
|365.3(393.4)
|423.34
|535
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|98.89億
|107.39億
|104.05億
|最低值
|92.14億
|97.41億
|104.05億
|平均值
|95.68億
|101.41億
|104.05億
|中位數
|95.61億
|101.12億
|104.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|320.48
|491.82
|463.31
|506.69
|436.55
|營業收入
|87.43億
|103.48億
|92.99億
|103.05億
|100.99億
詳細資訊請看美股內頁：
NVR Inc.(NVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至412.91元，預估目標價為8,350.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估上修至433.44元，預估目標價為8,375.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為29.90元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇