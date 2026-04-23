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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至365.3元，預估目標價為7,350.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NVR Inc.(NVR-US)做出2026年EPS預估：中位數由393.4元下修至365.3元，其中最高估值393.72元，最低估值338元，預估目標價為7,350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值393.72(432.98)463.8535
最低值338(338)385.65535
平均值367.82(386.89)427.15535
中位數365.3(393.4)423.34535

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值98.89億107.39億104.05億
最低值92.14億97.41億104.05億
平均值95.68億101.41億104.05億
中位數95.61億101.12億104.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS320.48491.82463.31506.69436.55
營業收入87.43億103.48億92.99億103.05億100.99億

詳細資訊請看美股內頁：
NVR Inc.(NVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNVR

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