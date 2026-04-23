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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為29.90元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.58元，其中最高估值1.93元，最低估值1.1元，預估目標價為29.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.93(1.93)2.882.713.23
最低值1.1(1.1)1.411.121.34
平均值1.58(1.61)2.141.92.02
中位數1.58(1.61)2.141.751.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.55億37.38億35.83億43.44億
最低值25.65億29.92億26.06億31.00億
平均值28.61億33.59億32.41億37.78億
中位數27.97億33.58億32.69億38.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.930.270.220.201.44
營業收入15.11億14.76億16.84億19.86億21.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHBM

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