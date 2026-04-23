鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為29.90元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.58元，其中最高估值1.93元，最低估值1.1元，預估目標價為29.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.88
|2.71
|3.23
|最低值
|1.1(1.1)
|1.41
|1.12
|1.34
|平均值
|1.58(1.61)
|2.14
|1.9
|2.02
|中位數
|1.58(1.61)
|2.14
|1.75
|1.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.55億
|37.38億
|35.83億
|43.44億
|最低值
|25.65億
|29.92億
|26.06億
|31.00億
|平均值
|28.61億
|33.59億
|32.41億
|37.78億
|中位數
|27.97億
|33.58億
|32.69億
|38.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.93
|0.27
|0.22
|0.20
|1.44
|營業收入
|15.11億
|14.76億
|16.84億
|19.86億
|21.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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