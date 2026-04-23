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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.77元，其中最高估值0.97元，最低估值0.56元，預估目標價為14.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.97(0.97)
|1.12
|1.19
|最低值
|0.56(0.56)
|0.77
|0.68
|平均值
|0.77(0.75)
|0.94
|0.91
|中位數
|0.77(0.74)
|0.93
|0.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|57.13億
|62.79億
|65.97億
|70.20億
|最低值
|35.03億
|38.39億
|40.43億
|48.82億
|平均值
|45.28億
|50.04億
|53.32億
|59.51億
|中位數
|44.36億
|48.84億
|51.58億
|59.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.20
|0.30
|0.63
|0.66
|0.65
|營業收入
|44.45億
|42.46億
|43.00億
|42.02億
|46.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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