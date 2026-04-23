鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至5.65元，預估目標價為315.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對科林研發(LRCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.65元，其中最高估值5.79元，最低估值5.23元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.79(5.71)
|10.03
|14.17
|10.28
|最低值
|5.23(5.23)
|6.33
|6.9
|8.98
|平均值
|5.57(5.34)
|7.67
|9.25
|9.45
|中位數
|5.65(5.32)
|7.58
|8.8
|9.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|234.77億
|364.49億
|479.60億
|372.78億
|最低值
|221.62億
|263.29億
|263.39億
|344.02億
|平均值
|229.42億
|297.83億
|342.49億
|354.32億
|中位數
|231.11億
|296.18億
|332.22億
|346.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.69
|3.28
|3.32
|2.90
|4.15
|營業收入
|146.25億
|171.82億
|174.27億
|149.05億
|184.36億
詳細資訊請看美股內頁：
科林研發(LRCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發LRCX-US的目標價調升至315元，幅度約9.57%
- 晶片戰再升級！美光遊說美國國會收緊對中設備出口 鎖定長鑫、長江存儲
- 盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報9695.4點
- 本週操盤筆記：美伊兩周停火協議到期、特斯拉英特爾財報、華許Fed主席人事聽證會
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇