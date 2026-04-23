search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至5.65元，預估目標價為315.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共31位分析師，對科林研發(LRCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.65元，其中最高估值5.79元，最低估值5.23元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.79(5.71)10.0314.1710.28
最低值5.23(5.23)6.336.98.98
平均值5.57(5.34)7.679.259.45
中位數5.65(5.32)7.588.89.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值234.77億364.49億479.60億372.78億
最低值221.62億263.29億263.39億344.02億
平均值229.42億297.83億342.49億354.32億
中位數231.11億296.18億332.22億346.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.693.283.322.904.15
營業收入146.25億171.82億174.27億149.05億184.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科林研發(LRCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLRCX

相關行情

台股首頁我要存股
科林研發265.55+2.78%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty