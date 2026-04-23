鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估上修至1.9元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.82元上修至1.9元，其中最高估值2.1元，最低估值1.65元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.1(2.27)
|3.9
|4.6
|最低值
|1.65(1.65)
|2.4
|3.25
|平均值
|1.87(1.86)
|3.19
|4.09
|中位數
|1.9(1.82)
|3.35
|4.17
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83.18億
|94.11億
|94.31億
|最低值
|77.99億
|82.60億
|87.05億
|平均值
|80.44億
|86.13億
|91.09億
|中位數
|80.23億
|85.71億
|91.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.45
|4.73
|1.34
|0.73
|0.41
|營業收入
|59.98億
|74.29億
|71.42億
|74.10億
|74.70億
詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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