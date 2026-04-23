鉅亨網記者王莞甯 台北
中央銀行今 (23) 日公布 3 月國內金融情況，一向被視為「散戶風向球」的證券劃撥存款餘額較上月下滑 1845 億元至 3 兆 9286 億元，終結連 4 月上升，仍是單月第三高。
若以證券劃撥餘額的旬平均值來看，來到 4 兆 235 億元，仍創歷史新高。
央行進一步說明，台股 3 月底融資餘額 5388 億元，創下 2000 年 6 月以來新高，反映「股市很熱」，儘管 3 月底見到市場降溫，事實上散戶對股市還是很有信心。
據央行公布數據，3 月自然人占台股的成交比重為 52.8%，處在近期的高水準，隨著 4 月股市狂飆，央行認為可能還會更攀高，而外資則下滑 2 個百分點至 36%；其中，3 月本國自然人成交額達 18 兆 9750 億元，外資也有 12 兆 9336 億元，均創新高紀錄。
另一方面，外國人新台幣存款餘額 3 月底達 2020 億元，創去年 2 月以來新高，反映外資資金停泊意願。
央行統計，3 月 M1B 和 M2 年增率分別上升為 7.83%、5.79%，主要因放款與投資年增率上升；而第一季 M1B 和 M2 平均年增率分別為 6.84%、5.44%。