鉅亨網編輯林羿君 2026-04-17 06:20

儘管伊朗戰爭引發原油價格飆漲、衝擊全球金融資產的，對投資人而言彷彿已是過眼雲煙，即便戰火尚未真正平息。

散戶買盤歸隊 「動物本能」揭開美股反彈序幕。(圖:shutterstock)

當前股市指數再度重返歷史巔峰，科技巨頭重掌兵符，甚至出現前運動鞋商轉型人工智慧後，單日股價暴漲 582% 的驚人景象。

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更關鍵的是，散戶投資人正重返戰場，深受散戶偏愛的股票，本月表現有望創下自 2020 年 11 月以來，相對共同基金持股最佳的一次。

Roundhill Investments 執行長馬扎（Dave Mazza）指出，這種「動物本能」（Animal spirits）不僅是回歸，更是強勢反撲。

回顧衝突爆發之初，油價飆升加劇了股市拋售潮，曾一度震懾散戶「逢低買進」的慣性。馬扎表示，隨著停火協議達成，市場焦點迅速回到人工智慧與創新主題，散戶偏好的標的，特別是高波動個股，開始自低點領漲反彈。

標普 500 指數週三 (15 日) 突破 7000 點，創下自 1 月下旬以來首度新高。自 3 月 30 日以來累計上漲 11%，幾乎完全收復先前一度逼近修正區間的跌幅。

在市場表象之下，個人投資者再度顯現出亢奮跡象。高盛集團編製的散戶最愛股組合自 3 月底以來已上漲 22%；以走勢劇烈著稱的量子運算類股，如 IonQ、D-Wave Quantum 及 Rigetti Computing，本月漲幅均超過 40%；代號為 MEME 的迷因股 ETF 自 3 月底以來更是飆升 51%。

此波情緒轉向之際，適逢美國與伊朗考慮將停火協議延長兩週，市場對於戰事終結的預期持續升高。儘管波斯灣能源基礎設施遭受重創，且戰略要地荷莫茲海峽實際上已關閉，全球交易所仍正逐步收復戰爭期間的失土。

然而，戰爭的後續衝擊仍充滿不確定性，市場樂觀情緒與尚未解決的宏觀風險之間，仍存在明顯張力。例如，油價依舊維持在每桶 90 美元以上且波動劇烈，持續對通膨預期與貨幣政策前景形成壓力，而消費者物價指數剛創下自 2022 年以來最大單月升幅。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師梅利（Matt Maley）警示，中東問題與私募信貸市場等隱憂並未消失，當前的市場反應確實令人擔憂。

即便如此，市場目前的正面氛圍仍占上風。押注股市短期上漲的選擇權合約需求強勁；此外，隨著 4 月 15 日報稅截止日結束，投資人預期將收到川普政府稅改方案下金額高於往常的退稅，散戶買盤作為股市的重要支柱，預計將更加顯著。

巴克萊銀行全球股票策略主管阿特曼（Alexander Altmann）觀察到，散戶超額流量監測指標自月初觸底後急劇反彈，為 4 月 8 日以來的每日資金流提供推力。