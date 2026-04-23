鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-23 11:58

PCB 及 IC 載板廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (23) 日早盤股價開高走高並一度以 346.5 元創新天價，但隨大盤沉重賣壓而出出現巨大震幅，並遭壓回到平盤 315 元以下，最低爲 311 元，盤中震幅達 10.1%，並滾出逾 8.2 萬張的鉅量。

臻鼎 - KY 昨日在江蘇淮安舉行「臻鼎科技集團淮安科技城 HD 園區」動土典禮，該園區規劃新建 HDI/MSAP 與 HLC 廠；在完工後，淮安科技城四座園區總廠房數將達 23 座，有助於進一步強化集團在高階 PCB 領域的製造規模。

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臻鼎 - KY 目前正處於成立以來規模最大的產能擴充期，2026 年資本支出規模預計達 500 億元以上，董事長沈慶芳指出，臻鼎在台灣、中國大陸及泰國加速投資，預計 2027 年還要投資超過 500 億元，預計今、明兩年的資本支出將跨越 1000 億元大關。

臻鼎 - KY2026 年第一季營收 407.28 億元，季減 28.38%、年增 1.61%，單月及單季營收都創歷年同期新高。