鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-07 19:54

PCB 及 IC 載板廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2026 年 3 月營收 154.43 億元，月增 31.76%、年增 7.18%；2026 年第一季營收 407.28 億元，季減 28.38%、年增 1.61%，單月及單季營收都創歷年同期新高。

2025 年臻鼎 - KY 財報稅後純益 67.91 億元，年減 26.03%，每股純益爲 6.91 元，同時臻鼎 - KY 董事會並通過去年盈餘配發 3.45 元股息，盈餘配發率爲 49.92%。臻鼎 - KY 的配息將在 6 月 8 日除息交易。

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臻鼎目前正處於成立以來規模最大的產能擴充期，2026 年資本支出規模預計達 500 億元以上，董事長沈慶芳指出，臻鼎在台灣、中國大陸及泰國加速投資，預計 2027 年還要投資超過 500 億元，預計今、明兩年的資本支出將跨越 1000 億元大關。