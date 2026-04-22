鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至22.8元，預估目標價為520.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Valmont Industries, Inc.(VMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.01元上修至22.8元，其中最高估值23元，最低估值21.47元，預估目標價為520.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23(22.35)
|26.14
|28.82
|31.67
|最低值
|21.47(21.47)
|23.9
|28.82
|31.67
|平均值
|22.39(21.93)
|25.16
|28.82
|31.67
|中位數
|22.8(22.01)
|25.3
|28.82
|31.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.18億
|45.62億
|48.03億
|50.57億
|最低值
|42.47億
|45.44億
|48.03億
|50.57億
|平均值
|42.97億
|45.54億
|48.03億
|50.57億
|中位數
|43.12億
|45.56億
|48.03億
|50.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.10
|11.62
|6.78
|17.19
|16.79
|營業收入
|35.02億
|43.45億
|41.75億
|40.75億
|41.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Valmont Industries, Inc.(VMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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