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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至22.8元，預估目標價為520.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Valmont Industries, Inc.(VMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.01元上修至22.8元，其中最高估值23元，最低估值21.47元，預估目標價為520.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23(22.35)26.1428.8231.67
最低值21.47(21.47)23.928.8231.67
平均值22.39(21.93)25.1628.8231.67
中位數22.8(22.01)25.328.8231.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.18億45.62億48.03億50.57億
最低值42.47億45.44億48.03億50.57億
平均值42.97億45.54億48.03億50.57億
中位數43.12億45.56億48.03億50.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.1011.626.7817.1916.79
營業收入35.02億43.45億41.75億40.75億41.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Valmont Industries, Inc.(VMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVMI

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