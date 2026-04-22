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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估上修至10.64元，預估目標價為170.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.45元上修至10.64元，其中最高估值11.78元，最低估值9.86元，預估目標價為170.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.78(11.78)14.5417.11
最低值9.86(9.25)10.512.55
平均值10.64(10.4)12.0214.25
中位數10.64(10.45)12.113.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值346.86億376.27億400.92億
最低值314.31億325.92億349.30億
平均值334.73億352.77億379.21億
中位數338.01億355.39億381.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.4116.5113.8214.3411.57
營業收入277.74億334.80億354.60億368.01億342.50億

詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDHI

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