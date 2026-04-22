鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估上修至10.64元，預估目標價為170.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.45元上修至10.64元，其中最高估值11.78元，最低估值9.86元，預估目標價為170.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.78(11.78)
|14.54
|17.11
|最低值
|9.86(9.25)
|10.5
|12.55
|平均值
|10.64(10.4)
|12.02
|14.25
|中位數
|10.64(10.45)
|12.1
|13.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|346.86億
|376.27億
|400.92億
|最低值
|314.31億
|325.92億
|349.30億
|平均值
|334.73億
|352.77億
|379.21億
|中位數
|338.01億
|355.39億
|381.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.41
|16.51
|13.82
|14.34
|11.57
|營業收入
|277.74億
|334.80億
|354.60億
|368.01億
|342.50億
詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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