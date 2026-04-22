鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為580.00元
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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.99元上修至10.37元，其中最高估值10.76元，最低估值8.88元，預估目標價為580.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.76(10.53)
|12.61
|14.93
|17.2
|最低值
|8.88(8.88)
|10
|11.17
|14.35
|平均值
|10.27(9.99)
|11.69
|13.34
|15.33
|中位數
|10.37(9.99)
|11.69
|13.3
|14.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|118.10億
|137.62億
|159.48億
|185.91億
|最低值
|113.36億
|127.05億
|137.11億
|157.86億
|平均值
|116.50億
|132.41億
|150.61億
|173.55億
|中位數
|116.64億
|132.81億
|151.85億
|175.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.66
|3.65
|5.03
|6.42
|7.87
|營業收入
|57.10億
|62.22億
|71.24億
|83.52億
|100.65億
詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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