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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為580.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.99元上修至10.37元，其中最高估值10.76元，最低估值8.88元，預估目標價為580.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.76(10.53)12.6114.9317.2
最低值8.88(8.88)1011.1714.35
平均值10.27(9.99)11.6913.3415.33
中位數10.37(9.99)11.6913.314.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值118.10億137.62億159.48億185.91億
最低值113.36億127.05億137.11億157.86億
平均值116.50億132.41億150.61億173.55億
中位數116.64億132.81億151.85億175.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.663.655.036.427.87
營業收入57.10億62.22億71.24億83.52億100.65億

詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSISRG

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