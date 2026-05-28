鉅亨速報 - Factset 最新調查：邁威爾科技(MRVL-US)EPS預估上修至3.99元，預估目標價為215.00元
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根據FactSet最新調查，共38位分析師，對邁威爾科技(MRVL-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.84元上修至3.99元，其中最高估值4.28元，最低估值3.7元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|4.28(4.28)
|7.13
|10.2
|8.92
|最低值
|3.7(3.5)
|5.21
|7
|8.92
|平均值
|3.96(3.87)
|5.87
|8.42
|8.92
|中位數
|3.99(3.84)
|5.98
|8.44
|8.92
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|117.80億
|183.20億
|241.23億
|209.11億
|最低值
|104.22億
|145.50億
|186.10億
|209.11億
|平均值
|112.38億
|159.06億
|213.03億
|209.11億
|中位數
|114.16億
|162.22億
|214.82億
|209.11億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.53
|-0.19
|-1.08
|-1.02
|3.07
|營業收入
|44.62億
|59.20億
|55.08億
|57.67億
|81.95億
詳細資訊請看美股內頁：
邁威爾科技(MRVL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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