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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邁威爾科技(MRVL-US)EPS預估上修至3.99元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共38位分析師，對邁威爾科技(MRVL-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.84元上修至3.99元，其中最高估值4.28元，最低估值3.7元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值4.28(4.28)7.1310.28.92
最低值3.7(3.5)5.2178.92
平均值3.96(3.87)5.878.428.92
中位數3.99(3.84)5.988.448.92

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值117.80億183.20億241.23億209.11億
最低值104.22億145.50億186.10億209.11億
平均值112.38億159.06億213.03億209.11億
中位數114.16億162.22億214.82億209.11億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.53-0.19-1.08-1.023.07
營業收入44.62億59.20億55.08億57.67億81.95億

詳細資訊請看美股內頁：
邁威爾科技(MRVL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMRVL

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