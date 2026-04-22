search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

矽力*-KY 自結3月獲利近倍增 EPS達0.63元

鉅亨網記者魏志豪 台北

類比 IC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 今 (22) 日公布 3 月自結，稅後淨利達 2.43 億元，年增 97%，每股盈餘達 0.63 元。受惠客戶需求回升以及產業價格環境逐步好轉，矽力 *-KY 獲利表現也轉佳。

cover image of news article
IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

矽力 *-KY 3 月營收較 2 月回升，達 17.77 億元，月增 30.27%，年增 12.03%，累計第一季營收 48.59 億元，年增 18.69%。


展望今年，矽力 *-KY 看好，隨著 AI 資料中心應用開始發酵，相關訂單熱絡，需求持續向上，包括光通訊模組、電源供應器與記憶體相關應用，預計今年資料中心的營收比重將提升至 5%。

另外，矽力 *-KY 主要供應商聯電 (2303-TW)(UMC-US) 近期發出漲價通知，公司先前看好，8 吋漲價將可望加速公司 12 吋 Gen 4 產品的滲透率，因其相較 Gen 3 產品，獲利表現更佳，有助進一步優化產品組合、提升毛利率表現。


文章標籤

矽力*-KYPMIC聯電自結損益

相關行情

台股首頁我要存股
矽力-KY402.5+2.16%
聯電78.6+3.15%
聯電 ADR12.33-2.45%

鉅亨贏指標

了解更多

#高檔出貨

偏強
矽力KY

82.61%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty