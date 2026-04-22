矽力*-KY 自結3月獲利近倍增 EPS達0.63元

類比 IC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 今 (22) 日公布 3 月自結，稅後淨利達 2.43 億元，年增 97%，每股盈餘達 0.63 元。受惠客戶需求回升以及產業價格環境逐步好轉，矽力 *-KY 獲利表現也轉佳。