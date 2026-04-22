矽力*-KY 自結3月獲利近倍增 EPS達0.63元
鉅亨網記者魏志豪 台北
類比 IC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 今 (22) 日公布 3 月自結，稅後淨利達 2.43 億元，年增 97%，每股盈餘達 0.63 元。受惠客戶需求回升以及產業價格環境逐步好轉，矽力 *-KY 獲利表現也轉佳。
矽力 *-KY 3 月營收較 2 月回升，達 17.77 億元，月增 30.27%，年增 12.03%，累計第一季營收 48.59 億元，年增 18.69%。
展望今年，矽力 *-KY 看好，隨著 AI 資料中心應用開始發酵，相關訂單熱絡，需求持續向上，包括光通訊模組、電源供應器與記憶體相關應用，預計今年資料中心的營收比重將提升至 5%。
另外，矽力 *-KY 主要供應商聯電 (2303-TW)(UMC-US) 近期發出漲價通知，公司先前看好，8 吋漲價將可望加速公司 12 吋 Gen 4 產品的滲透率，因其相較 Gen 3 產品，獲利表現更佳，有助進一步優化產品組合、提升毛利率表現。
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