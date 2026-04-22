雲象aetherSlide獲歐美雙認證、搶海外商機 5月下旬登創新板承銷價暫定25元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
雲象科技 (7803-TW) 將於周五 (24 日) 舉辦上市前業績發表會，預計 5 月下旬於創新板掛牌上市，每股暫定承銷價 25 元。董事長葉肇元今 (22) 日表示，旗下 aetherSlide 已取得美國 FDA 與歐盟 IVDR 雙認證，結合 aetherBot 全自動玻片掃描系統，驅動數位病理 AI 平台成長。
葉肇元指出，日前發表的 aetherBot 全自動玻片掃描系統，整合光學大廠滨松光子学的研究用數位掃描器 NanoZoomer S20 Digital slide scanner，以及達明 (4585-TW) 的技術，實現從玻片載入、影響擷取到 AI 影像品質稽核與玻片自動歸檔的自動化作業流程。
雲象計畫以 aetherBot 作為海外擴張的戰略起點，透過玻片掃描自動化的作業流程，切入國際醫療機構，進一步帶動其核心軟體 aetherSlide 影像管理平台的滲透率。
葉肇元進一步指出，aetherSlide 數位病理影像管理系統近期正式通過歐盟《體外診斷醫療器材法規》(IVDR) 認證，加上先前已取得的美國 FDA 認證，搶攻歐美市場。
國內市場方面，雲象已掌握約 70% 的市占率，客戶涵蓋台大醫院、北榮、林口長庚、國泰醫院等醫學中心。
此外，隨著政府推動「健康台灣深耕計畫」，雲象將持續深耕既有用戶的黏著度。葉肇元提到，過去醫療院所因考量投資報酬率，數位病理順位相對較後面，但健康台灣深耕計畫促使醫療院所將優先將數位病理經費往上提，也透露今年有幾個客戶確實因健康台灣深耕計畫而進行採購。
葉肇元也提到，目前也延伸至 NGS(次世代定序) 的資訊整合，初期開發已完成，合作對象包括藥廠與醫院，將應用布建至台灣病理網絡。不過他也坦言，由於 NGS 市場已有先行者，因此公司不會全面投入資源，規劃以資訊整合平台切入市場。
雲象 2025 年受惠新承接北醫三院的數位病理系統建置案，加上公司拓展日本市場業務，帶動 2025 年營收 1.94 億元，年增 92%。若以雲象 2025 年產品別營收比重來看，數位病理系統占 94.2%，AI 技術服務占 4.2%，獨立式 AI 醫材占 1.5%，其他占 0.1%。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 雲象科技持續「以軟帶硬」深化與廣達合作 預計第二季創新板上市
- 基米5月上旬創新板掛牌 法人估今年營收上看10億元
- 漢康通過股票創新板上市 預計第二季掛牌
- 益安攝護腺醫材獲美國FDA上市許可 啟動美國市場商業化布局
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告