基米5月上旬創新板掛牌 法人估今年營收上看10億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-14 19:51

基米 (4195-TW) 將於明 (15) 日舉辦上市前業績發表會，預計 5 月上旬於創新板掛牌上市。總經理江俊奇預期，今年四大業務都將成長，包括多體學服務、臨床檢測、CRDMO，以及儀器代理，法人也預估，在四大業務同步成長下，今年營收有望年增 2 至 3 成，全年營收上看 10 億元。

基米董事長周孟賢(左)、總經理江俊奇(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

基米 2025 年營收 7.08 億元，年增 36.86%，改寫歷史新高紀錄，主要受惠 NGS 與多體學專案挹注，加上儀器代理業績翻倍成長，帶動營收表現亮眼。若以 2025 年營收比重來看，儀器代理占 45%，多體學服務占 37%，臨床檢測占 9%，CRDMO 占 6%，其他占 3%。

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江俊奇表示，今年四大事業都將成長，其中，多體學服務成長動能較大，儀器代理新增 PCR 代理也將成長，不過因整體母數變大，因此今年四大業務營收比重不會有太大變化。

董事長周孟賢表示，第一季在四大業務穩健發展下，呈現淡季不淡，營收達 1.51 億元，年增 24.66%，預期下半年旺季來臨後，加上將有海外市場挹注，看好全年營運表現，且達到規模經濟後，力拚今年轉盈。法人預期，基米在四大業務帶動下，全年營收可望成長 2 至 3 成，上看 10 億元。