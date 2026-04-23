元樟生物科技傷口敷料製造技術取得日本發明專利核准

傷口換藥，是許多病人最怕的時刻。傳統紗布一撕，常常連同新生的組織一起扯下，疼痛難忍，癒合也因此一再延誤。元樟生物科技股份有限公司（AMS BioteQ）正在試圖改變這件事。

2026 年 4 月 15 日，本公司接獲日本特許廳正式通知：以凍結乾燥技術製成的多孔性人工敷料，其核心製造方法已通過實體審查，取得日本發明專利核准（申請案號：特願 2024-153333）。這是本公司繼臺灣之後，核心傷口護理技術在日本市場取得的第一張專利保護證明。



突破傳統紗布的設計邏輯

簡單說，它更像一塊有結構的海綿，而不是一張布。

本公司專利製程以明膠為原料，透過精密的發泡與凍結乾燥工序，製成內部佈滿均勻細孔的片狀敷料。這些細孔讓敷料能吸收相當於自身重量約 25 至 35 倍的傷口滲出液，同時維持傷口表面的濕潤環境——而濕潤，正是現代傷口護理學公認加速癒合的關鍵條件。

當敷料接觸到組織液後，會逐漸轉化為凝膠狀，貼合傷口輪廓，更換時不易黏附，大幅降低換藥時對傷口的二次傷害。它適用於燒燙傷、手術後傷口、壓瘡（俗稱褥瘡）以及慢性潰瘍等臨床情境，並可耐受伽瑪射線滅菌，符合無菌醫材的供應規範。



切入日本高齡照護市場的關鍵時機

日本是全球老齡化程度最深的國家之一，65 歲以上人口占比超過 29%。慢性傷口——尤其是壓瘡與糖尿病足潰瘍——是長照機構與醫院共同面對的棘手難題，對高性能敷料的臨床需求長期穩定。取得日本發明專利，意味著本公司的核心製造技術在日本市場獲得法律保護，為後續與日本通路夥伴的合作談判，以及自有產品的市場進入，建立了不可或缺的智財基礎。



以日本專利為基石，擴大國際智財版圖

本公司將依法於期限內完成日本領證手續，正式取得專利權。此外，日本特許廳的正向審查結果，可作為向美國專利商標局申請「審查高速公路（PPH）」程序的依據，有望縮短美國專利的審查等待時間；同步評估向臺灣智慧財產局申請加速審查，以系統性擴大本技術的國際智財保護版圖。

專利是進入市場的通行證，不是終點。本公司將持續推動核心產品線的法規申請、臨床實證與市場開發，並依規定適時揭露相關進展。