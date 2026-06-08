鉅亨網新聞中心 2026-06-08 14:10

隨著蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 正式宣布將於 9 月 1 日卸任，並轉任董事會執行董事長，本屆 WWDC(全球開發者大會) 不僅是庫克 15 年傳奇生涯的「告別演講」，更是新任執行長特納斯 (John Ternus) 時代的開幕預演。

從 3500 億到 4 兆美金的巔峰

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庫克執掌蘋果的 15 年間，將這家公司從一家頂尖硬體廠商，轉變為全球市值最高的商業帝國。數據顯示，蘋果的營收從 1082.5 億美元增長至 4161.6 億美元，市值則從約 3500 億美元狂飆至 4 兆美元，增幅高達 11 倍。

在庫克領導下，蘋果成功開創了 Apple Watch、AirPods 及 Vision Pro 等產品線，並建立了強大的服務生態系 (如 Apple Pay、iCloud)。

然而，儘管財務成就卓越，庫克任期內最明顯的「敗筆」被認為是對人工智慧 (AI) 的布局過於緩慢。分析師指出，Apple Intelligence 的進展比預期晚了約兩年，這使得本屆 WWDC 成為蘋果證明自己能否在 AI 時代繼續定義產品的關鍵戰役。

AI 策略轉向

面對 Google 和 OpenAI 的強勢領先，蘋果在本屆大會展現了前所未有的開放與現實主義策略。其 AI 戰略正經歷三重轉向：

角色轉變： 蘋果放棄單打獨鬥，轉而擔任「AI 調度者」。iOS 27 將允許使用者自行選擇底層 AI 引擎，包括 Google Gemini、Anthropic 的 Claude 或 OpenAI 的 ChatGPT。

系統級重構： 核心重心在於 Siri 的大規模重構。新版 Siri 基於大語言模型 (LLM)，擁有系統底層權限，能理解個人上下文並識別螢幕內容，甚至能執行跨 App 的多步驟任務。

生態開放： 為了應對歐盟 DMA 法案及競爭壓力，蘋果歷史性地在系統層面開放第三方模型整合，這雖強化了功能，卻也讓其引以為傲的「軟硬一體」掌控力出現裂縫。

為了支撐這一轉變，據悉蘋果每年將向 Google 支付約 10 億美元以使用 Gemini 模型，並可能採用 Nvidia 晶片在 Google Cloud 上運行相關服務。

產品工程師的「回歸定義」

接班人特納斯現年 51 歲，是硬體工程高級副總裁，已在蘋果服務 25 年。與供應鏈營運出身的庫克不同，特納斯是產品工程師出身，曾主導 MacBook、iMac 及 iPhone 17 等核心產品研發。

市場預期，特納斯上台後，蘋果的戰略重心將從「營運效率」回歸到「產品定義」。他面臨的挑戰十分艱巨：除了要讓 Apple Intelligence 落地生根，還需應對 AR 眼鏡市場被 Meta 搶占份額、全球反壟斷訴訟，以及供應鏈向印度與越南轉移的品控壓力。

投資者的觀望：Siri 能否支撐高估值？

儘管蘋果股價接近歷史高位，但市場分析師對 WWDC 能否成為股價催化劑持保留態度。目前蘋果的本益比已反映了市場對 AI 成功的預期，「問題不在於蘋果是否會發布更好的 Siri，而在於更好的 Siri 是否能支撐現有的高估值」。