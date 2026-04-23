公股銀落實ESG！臺銀去年節電4.1%省154萬度 搶先導入這制度建立碳有價文化

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 15:21

AI 浪潮之外，永續轉型已成為金融業核心戰略。臺銀持續發揮關鍵影響力，從內部管理到綠色金融產品多面向推動，並導入創新「內部碳價」制度，將減碳成效與績效連動。2025 年國內營運據點用電量較前一年度大幅節省 154 萬度，節電率達 4.1%。同時，臺銀推出全台首張木質信用卡「綠行卡」，不僅在材質上落實低碳，更將生態復育與消費行為結合，展現金融機構帶動社會綠色轉型的決心。

臺銀推出全台首張木質信用卡「綠行卡」。（鉅亨網資料照）

面對氣候變遷，臺銀採取「內外兼修」的策略。在內部治理上，自 2025 年起正式啟動內部碳價機制，透過「碳有價」文化激發各部門減碳動力。搭配設備汰換與能源優化措施，成功達成節電目標。此外，臺銀也在世界地球日發起「自綠 ING 每一天」倡議，引導同仁從日常節水、低碳飲食、無塑生活及綠色通勤著手，將永續經營融入企業文化。

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除了內部管理，臺銀積極將觸角延伸至大眾參與及生態保育。自 2021 年起響應「Earth Hour 關燈一小時」行動，並透過社群平台廣邀民眾參與節能。在生態守護方面，持續投入「還海行動 2.0」，將永續關懷擴及海洋保育。臺銀表示，未來將透過多元數位工具與社群宣導，讓環境守護觀念深入民生。