鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-26 10:02

精誠資訊 (6214-TW) 今 (26) 日宣布攜手國內專注開發企業自動化流程機器人的百林商智(BILINK CORP)，共同推動自動化技術在企業商務營運場景的落地，其研發的 EMILY.RPA，是全球首創結合「瀏覽器核心專利技術」的新一代軟體機器人。

精誠攜手百林商智推動「軟體機器人」。(圖：精誠提供)

精誠資訊說明，不同於傳統 RPA 需依賴外部插件，EMILY 機器人本身即是瀏覽器， 透過 No-Code/Low-Code 的直覺式設計，將人力從「執行者 (Maker)」轉化為「檢查者 (Checker)」，達成更高效的勞動力轉型。

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除精誠本身陸續導入內部作業流程之外，EMILY 機器人已引進藥局、旅宿業和醫美等不同產業。

精誠於 2022 年透過自家 AGP(AI+ Generator Program) 計畫認識 EMILY.RPA，開始與 EMILY.RPA 推動自動化技術在客戶端多種商務場景的落地，將重複性作業交給自動化工具，令企業戶可更有效配置人力資源。

精誠強調，自動化流程必須確保高度準確性，以維持企業營運的穩定與可靠，也須同時具備地端和雲端的解決方案，以因應不同場景與系統架構需求，此外，自動化作業須具備可監管與可稽核機制，若導入 AI Agent 參與流程，更須確保運作透明且可追蹤，而工作範圍 (Working Space) 也可被明確界定，才能避免不可預期事件發生。

以旅宿業為例，在連假旺季檔期，EMILY.RPA 接手旅宿業高度重複與跨平台的後勤庶務，執行同業動態報價監測，自動採集市場價格數據讓業者評估房價狀況，即時擷取各 OTA 平台 (Online Travel Agency 線上旅行社) 與官網的訂單資訊，將客資與需求自動登錄至 PMS 系統，消除前端人員手動輸入的作業斷點。