鉅亨網新聞中心 2026-04-16 16:10

寧德時代 (03750-HK) 於週三 (15 日) 晚間發布多項重大公告，展現強勁獲利與戰略布局。公司公布 2026 年第一季營收與淨利同步成長，繳出亮眼成績，並宣布總額逾 304 億元 (人民幣，下同) 的分紅方案。同時，計畫投入 300 億元成立資源集團，正式向下游關鍵原物料領域延伸，強化供應鏈掌控力與長期競爭優勢。

寧德時代首季淨利飆48% 擬豪發304億人民幣紅利、砸300億佈局礦產。(圖:shutterstock)

股東回饋方面，寧德時代展現出高度誠意。根據公告，公司將實施 2025 年度 A 股權益分派方案，計畫每 10 股派發現金紅利 69.57 元（含稅）。以剔除回購股份後的股本計算，本次現金分紅總額將高達 304.45 億元人民幣。

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該分紅方案的股權登記日定於 2026 年 4 月 21 日，隨後於 4 月 22 日進行除權除息及紅利發放。

財報表現同樣亮眼。寧德時代 2026 年第一季營業收入達到 1,291.31 億元人民幣，較去年同期顯著增長 52.45%；歸屬於上市公司股東的淨利潤則為 207.38 億元人民幣，年增 48.52%。

儘管受季節性因素影響，首季淨利較 2025 年第四季略微下滑約 10%，但整體成長動能依舊強勁，主要歸功於主營業務的持續擴張。

回顧 2025 年全年，寧德時代營收與淨利分別錄得 17.04% 與 42.28% 的年增長，顯示出公司在全球能源轉型浪潮中的領導地位穩固。

除了亮眼的財務數字，寧德時代在戰略版圖上的大動作更引發市場關注。董事會已審議通過成立全資子公司「時代資源集團（廈門）有限公司」（暫定名），註冊資本達 300 億元人民幣。

該公司定位為新能源礦產領域的專業投資、營運與管理平台，旨在整合寧德時代現有的礦業資產，並進一步開拓海內外優質礦產資源項目。

寧德時代表示，此舉是公司向上游關鍵原物料領域實施延伸的重要策略，目的是保障供應鏈的安全與穩定，並藉由產業鏈一體化的優勢，建構更強的核心競爭力。這項投資案不涉及關聯交易或重大資產重組，將由寧德時代透過貨幣及股權方式出資完成。

分析人士指出，寧德時代這一系列舉動反映了其在維持高速成長的同時，正加速透過掌控核心資源來抵禦市場波動，並透過高額分紅強化投資者信心。