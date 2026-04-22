鉅亨網新聞中心 2026-04-22 13:28

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）將迎來歷史轉折。最新消息指出，品牌首款純電動車「Luce」定價約 55 萬歐元，預計下月於羅馬全球首發。此車象徵法拉利正式邁入電動化時代，也宣告超高端跑車市場進入電能競速新局。

法拉利首款純電超跑Luce下月首發 定價55萬歐元考驗富豪信仰。(圖:shutterstock)

Luce 的定價不僅展現了法拉利對其電氣化技術的信心，更反映了其頂級的市場定位。作為一款四門四座純電超跑，其 55 萬歐元的起售價，明顯高於品牌首款 SUV 車型 Purosangue 的 45 萬歐元。

‌



消息人士表示，最終定價可能會根據市場回饋進行約 10% 的微調。法拉利試圖透過 Luce 延續 Purosangue 的成功模式，在拓展客戶群的同時，利用稀缺性策略與極高客單價進一步推升品牌價值。

性能數據上，Luce 完美承襲了法拉利的賽道基因。該車採用四馬達佈局，綜合輸出功率突破 1000 匹馬力，即便在電池組增加重量的情況下，其 0-100 km/h 加速僅需 2.5 秒。

為了克服純電車續航與充電的痛點，Luce 搭載了 122kWh 的高容量電池包，其能量密度高達 195 Wh/kg，為目前全球量產電動車之冠。得益於 800V 高壓架構，車主僅需 15 分鐘即可完成 80% 的電量補充。

法拉利強調，Luce 並非單純追求速度，更注重駕駛情感的傳遞。為了重塑高端用戶看重的「聲音靈魂」，法拉利特別開發了聲學專利技術，能隨加速狀態放大馬達運轉音頻，營造類似內燃機低吼的感官體驗。

此外，獨家的「虛擬變速箱」專利則能模擬機械換檔的頓挫感，確保電動化轉型後依然保有定義品牌的駕駛樂趣。

蘋果傳奇設計師操刀 重回「非觸控」設計美學

這款新車的另一大亮點在於其內裝設計，由法拉利董事長 John Elkann 的好友、前蘋果傳奇設計師喬納森 · 埃維（Jony Ive）親自帶領設計。埃維在 Luce 的座艙中展現了對當前「大螢幕流行」的強烈反思。

他抨擊現行汽車界沉迷於大型觸控螢幕的做法是「偷懶且分散注意力」的，並在 Luce 的設計中強調功能性與駕駛體驗的結合。

在已公開的設計圖中，Luce 的內裝追求極致的簡單與直觀。埃維將儀表罩與方向盤緊密結合，所有設計元素皆圍繞著「駕駛」這一核心需求展開。

他認為，真正的美感應該經得起時間考驗，而非僅僅追隨時尚與裝飾，這也讓 Luce 對追求直覺式體驗的蘋果忠實用戶具有強大吸引力。

隨著下月的正式發表，資本市場也將密切觀察法拉利自研電動平台的表現。這不僅是一次技術展示，更是一場關於品牌價值的實驗：向來執著於引擎轟鳴聲的頂級收藏家，是否會接納電動化的躍馬？而超高端電動車在二手市場的保值能力，也將成為這款 55 萬歐元名車面臨的現實考驗。