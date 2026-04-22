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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健策(3653-TW)做出2026年EPS預估：中位數由63.58元上修至64.23元，其中最高估值71.52元，最低估值57.77元，預估目標價為4827.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|71.52(69.72)
|155.58
|230.98
|最低值
|57.77(57.77)
|94.45
|176.56
|平均值
|64.96(63.94)
|130.65
|203.77
|中位數
|64.23(63.58)
|129.89
|203.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36,054,000
|65,558,000
|92,329,000
|最低值
|28,391,600
|44,585,000
|71,184,000
|平均值
|31,809,070
|55,656,820
|81,756,500
|中位數
|31,741,500
|55,412,000
|81,756,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,277,165
|3,427,777
|2,298,194
|2,614,281
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,275,577
|14,278,187
|12,062,664
|12,031,894
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3653/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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