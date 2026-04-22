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鉅亨速報

盤中速報 - DENT大漲9.46%，報0.000081美元

鉅亨網新聞中心

DENT(DENT)在過去 24 小時內漲幅超過9.46%，最新價格0.000081美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.08億美元，目前市值排名第 199 名。

近 1 日最高價：0.000132美元，近 1 日最低價：0.000069美元，流通供給量：100,000,000,000。

Dent於2017年推出，是一家革命性的數字移動運營商，提供eSIM卡，移動數據計劃，通話分鐘充值和無漫遊體驗。 根據該公司的網站，Dent利用區塊鏈技術的力量為移動數據自由化創建了一個全球市場。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-51.30%
  • 近 1 月：-66.37%
  • 近 3 月：-61.34%
  • 近 6 月：-83.41%
  • 今年以來：-63.94%

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