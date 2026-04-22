盤中速報 - DENT大漲9.46%，報0.000081美元

DENT (DENT)在過去 24 小時內漲幅超過9.46%，最新價格0.000081美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.08億美元，目前市值排名第 199 名。

Dent於2017年推出，是一家革命性的數字移動運營商，提供eSIM卡，移動數據計劃，通話分鐘充值和無漫遊體驗。 根據該公司的網站，Dent利用區塊鏈技術的力量為移動數據自由化創建了一個全球市場。