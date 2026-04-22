鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過28.73億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格76,794美元，24小時漲跌幅+1.42%；以太幣(ETH)現報價格2,336.8美元，24小時漲跌幅+1.16%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達28.73億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.53億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.37億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅54.2%；DENT(DENT)近一週漲幅50.3%；TRU(TRU)近一週漲幅41.2%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅168%；Prometeus(PROM)近一週跌幅74.9%；Moonriver(MOVR)近一週跌幅48.4%。
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