鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過28.73億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-22 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅54.2%；DENT(DENT)近一週漲幅50.3%；TRU(TRU)近一週漲幅41.2%。