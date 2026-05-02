盤中速報 - Terra Classic大跌9.39%，報0.000069美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內跌幅超過9.39%，最新價格0.000069美元，總成交量達0.17億美元，總市值3.81億美元，目前市值排名第 51 名。
近 1 日最高價：0.000078美元，近 1 日最低價：0.000067美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+36.00%
- 近 1 月：+92.15%
- 近 3 月：+89.14%
- 近 6 月：+62.09%
- 今年以來：+74.19%
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