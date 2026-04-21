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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.04%，報9.2085元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日01:20，美元/瑞典克朗上漲0.0946點漲幅達1.04%，暫報9.2085點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.44%
  • 近 1 週：-0.65%
  • 近 3 月：-0.04%
  • 近 6 月：-3.12%
  • 今年以來：-0.93%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.86，本日上漲0.46%
  • 美元/瑞郎相關性0.83，本日上漲0.53%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.76，本日上漲0.65%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.15%
  • 歐元/美元相關性-0.88，本日上漲0.54%
  • 英鎊/美元相關性-0.84，本日上漲0.39%

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美元/瑞典克朗9.1862+0.79%
紐元/美元0.5887+0.02%
歐元/美元1.1735-0.43%
英鎊/美元1.3492-0.27%

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