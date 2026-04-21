外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.04%，報9.2085元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日01:20，美元/瑞典克朗上漲0.0946點漲幅達1.04%，暫報9.2085點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.44%
- 近 1 週：-0.65%
- 近 3 月：-0.04%
- 近 6 月：-3.12%
- 今年以來：-0.93%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.86，本日上漲0.46%
- 美元/瑞郎相關性0.83，本日上漲0.53%
- 美元/墨西哥披索相關性0.76，本日上漲0.65%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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