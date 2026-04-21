外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.51%，報93.585元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日16:10，美元/印度盧比上漲0.475點漲幅達0.51%，暫報93.585點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.60%
- 近 1 週：-0.11%
- 近 3 月：+2.22%
- 近 6 月：+5.98%
- 今年以來：+3.50%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.45，本日上漲0.02%
- 美元/新加坡幣相關性0.42，本日上漲0.19%
- 美元/墨西哥披索相關性0.42，本日上漲0.17%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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