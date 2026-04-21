外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.09%，報16.5186元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日01:10，美元/南非蘭特上漲0.178點漲幅達1.09%，暫報16.5186點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.90%
- 近 1 週：-0.68%
- 近 3 月：-0.43%
- 近 6 月：-5.24%
- 今年以來：-1.36%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.85，本日上漲0.52%
- 美元/韓元相關性0.83，本日上漲0.75%
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.38%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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