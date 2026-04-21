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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.09%，報16.5186元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日01:10，美元/南非蘭特上漲0.178點漲幅達1.09%，暫報16.5186點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.90%
  • 近 1 週：-0.68%
  • 近 3 月：-0.43%
  • 近 6 月：-5.24%
  • 今年以來：-1.36%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.85，本日上漲0.52%
  • 美元/韓元相關性0.83，本日上漲0.75%
  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.38%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.81，本日上漲0.02%
  • 澳元/美元相關性-0.77，本日上漲0.5%
  • 英鎊/美元相關性-0.69，本日上漲0.3%

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美元/南非蘭特16.503+0.99%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5888+0.03%
澳元/美元0.7147-0.40%
英鎊/美元1.3492-0.27%

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