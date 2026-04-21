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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.93元下修至2.87元，其中最高估值4.05元，最低估值-0.42元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.05(4.05)6.16.96.42
最低值-0.42(-0.42)3.23.483.4
平均值2.7(2.75)4.575.165.32
中位數2.87(2.93)4.625.16.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值335.55億347.26億363.49億360.42億
最低值313.22億325.75億338.04億351.12億
平均值324.43億336.24億349.78億356.44億
中位數324.68億338.47億346.24億357.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.610.870.760.760.79
營業收入157.90億238.14億260.91億274.83億280.63億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLUV

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