鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為45.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.93元下修至2.87元，其中最高估值4.05元，最低估值-0.42元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.05(4.05)
|6.1
|6.9
|6.42
|最低值
|-0.42(-0.42)
|3.2
|3.48
|3.4
|平均值
|2.7(2.75)
|4.57
|5.16
|5.32
|中位數
|2.87(2.93)
|4.62
|5.1
|6.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|335.55億
|347.26億
|363.49億
|360.42億
|最低值
|313.22億
|325.75億
|338.04億
|351.12億
|平均值
|324.43億
|336.24億
|349.78億
|356.44億
|中位數
|324.68億
|338.47億
|346.24億
|357.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.61
|0.87
|0.76
|0.76
|0.79
|營業收入
|157.90億
|238.14億
|260.91億
|274.83億
|280.63億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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