鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-16 11:30

美國散戶投資平台 Robinhood(HOOD-US)與 Webull(BULL-US)周三 (15 日) 股價大漲逾 10%，原因是美國證券交易委員會 (SEC) 已同意取消一項限制小額投資人當沖交易 (Day-trading) 的法規改革，未來將採用全新的監管框架，對以散戶為主的交易平台而言是利多。

Robinhood 終場上漲 10.4% 至每股 87.32 美元，Webull 上漲 11.2% 至每股 6.47 美元。

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SEC 在周二晚間批准金融業監管局 (FINRA) 的提案，廢除現行規定中對帳戶淨值若低於 2.5 萬美元、在五個工作日內僅能交易三次的限制。此舉將大幅降低小額投資人進入市場的門檻，能在新的保證金規則架構下進行不限次數的當沖交易。

Webull 集團總裁兼美國執行長 Anthony Denier 說：「日內保證金規則的轉變，代表了活躍交易者參與市場方式的重要演進。」

近年來，隨著免佣金交易與友善操作介面的 App 興起，散戶成為市場不可忽視的力量，新一代投資人也容易接觸股市。

根據這項改革方案，現行的當沖交易保證金條款將由新的「日內保證金要求」取代。只要新框架正式實施，小額投資人即便帳戶餘額未達 2.5 萬美元門檻，也能全天進行交易。新的保證金標準將要求客戶帳戶內必須具備足夠的權益，以支應即時的市場風險部位。

華爾街分析師認為，此舉對散戶經紀商是一大利多，有望帶動未來的交易量。