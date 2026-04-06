鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至3.18元，預估目標價為45.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.31元下修至3.18元，其中最高估值5元，最低估值2.08元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5(5)
|6.1
|6.9
|6.42
|最低值
|2.08(2.08)
|2.94
|3.48
|3.4
|平均值
|3.4(3.49)
|4.77
|5.27
|5.32
|中位數
|3.18(3.31)
|5
|5.32
|6.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|333.46億
|347.26億
|363.49億
|360.42億
|最低值
|303.11億
|321.20億
|339.84億
|351.12億
|平均值
|323.46億
|335.94億
|349.18億
|356.44億
|中位數
|323.98億
|337.25億
|345.52億
|357.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.61
|0.87
|0.76
|0.76
|0.79
|營業收入
|157.90億
|238.14億
|260.91億
|274.83億
|280.63億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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