鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至15.01元，預估目標價為154.50元
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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.75元上修至15.01元，其中最高估值18.81元，最低估值8.15元，預估目標價為154.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.81(18.81)
|19.56
|19.94
|17.78
|最低值
|8.15(8.15)
|9.4
|9.8
|11.1
|平均值
|14.05(13.91)
|13.58
|14.51
|14.35
|中位數
|15.01(14.75)
|13.7
|13.85
|14.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|304.63億
|279.72億
|288.74億
|274.65億
|最低值
|212.72億
|234.19億
|231.32億
|274.65億
|平均值
|261.93億
|259.90億
|262.19億
|274.65億
|中位數
|273.33億
|259.50億
|267.30億
|274.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.99
|13.22
|13.00
|11.25
|9.12
|營業收入
|197.77億
|296.10億
|232.73億
|234.78億
|226.54億
詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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